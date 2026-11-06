«Это к психиатрам»: Молдова собирается ввести визы с Россией

Елена Острякова.  
06.11.2026 23:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Идиотизм, Медицина, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал


Молдова готова ввести визовый режим с Россией, Белоруссией и Китаем, «если это потребуется для евроинтеграции».

Об этом молдавский премьер-министр  Василе Тофан заявил в эфире ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова готова ввести визовый режим с Россией, Белоруссией и Китаем, «если это потребуется для...

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«Я не готов назвать конкретную дату. Если нормы Европейского союза обязывают, то мы должны принять решение, которое поможет продвинуться в процессе вступления в ЕС», – сказал Тофан.

Депутат-коммунист молдавского парламента Константин Старыш назвал евроинтегпацию «идефикс молдавского режима, ради которой он готов на действия, выходящие за рамки здравого смысла».

«Мне просто кажется, что это больше к психиатрам. Они готовы не только ввести визы со всем миром, куда еще молдаване пока могут свободно ездить, но и продать маму, папу, детей, жен, собственные семьи, может быть, даже выброситься из окна, совершить аутодафе, лишь бы была евроинтеграция», – заявил Старыш.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон указывает на то, что визовый режим «ударит не по россиянам, а станет последним гвоздём в крышку гроба молдавской экономики».

«В России проживают сотни тысяч молдаван, которые имеют двойное гражданство, навещают родственников в Молдове и отправляют им денежные переводы, остающиеся важной подпиткой для молдавской экономики.

Не секрет, что, несмотря на попытки разорвать торговые связи с Россией, многие наши аграрии продолжают поставлять свою продукцию на российский рынок через третьи страны.

Также нельзя забывать, что в Приднестровье проживают сотни тысяч граждан с российскими паспортами, и это решение осложнит процесс приднестровского урегулирования», – написал Додон в своем тгк.

В Белоруссии отнеслись к молдавским намерениям иронически.

«Есть такая молдавская народная мудрость: если “соросята” захватили страну, то выгнать их практически невозможно», – написал депутат белорусского парламента Александр Шпаковский.

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