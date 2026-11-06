Кличко: Я слал сигналы в космос. Зеленский готовится к выборам в Госдуму

Игорь Шкапа.  
06.11.2026 21:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Противостояние киевской и центральной власти обусловлено подготовкой определенных сил к выборам.

Об том в эфире канала «Общественное» заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противостояние киевской и центральной власти обусловлено подготовкой определенных сил к выборам. Об том в...

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Кличко, отвечая на вопрос о противостоянии с [диктатором] Владимиром Зеленским, заметил, что «происходит много странных вещей».

«Кто-то там бегает и готовится к каким-то вероятным выборам. Я всегда с сарказмом говорю: «Вы с ума сошли, к выборам в Госдуму готовитесь, московскую или какую?», – сказал Кличко.

По его словам, в Киеве открыто за последние годы более 1600 уголовных дел по коррупционным обвинениям, но утверждает, что они притянуты за уши, поскольку до суда дошло только четыре.

Он говорит, что не против встретиться с Зеленским. Ведущая уточнила, стоит ли понимать, что он инициировал встречи Зеленским, но ему отказали. Правда, ее собеседник говорит, что отказа не было, на что последовало уточнение, как же это выглядело.

«Ну, это выглядело как сигналы в космос», – заявил Кличко.

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English version :: Читать на английском Кличко: Я слал сигналы в космос. Зеленский готовится к выборам в Госдуму

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