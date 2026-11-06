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Противостояние киевской и центральной власти обусловлено подготовкой определенных сил к выборам.

Об том в эфире канала «Общественное» заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кличко, отвечая на вопрос о противостоянии с [диктатором] Владимиром Зеленским, заметил, что «происходит много странных вещей».

«Кто-то там бегает и готовится к каким-то вероятным выборам. Я всегда с сарказмом говорю: «Вы с ума сошли, к выборам в Госдуму готовитесь, московскую или какую?», – сказал Кличко.

По его словам, в Киеве открыто за последние годы более 1600 уголовных дел по коррупционным обвинениям, но утверждает, что они притянуты за уши, поскольку до суда дошло только четыре.

Он говорит, что не против встретиться с Зеленским. Ведущая уточнила, стоит ли понимать, что он инициировал встречи Зеленским, но ему отказали. Правда, ее собеседник говорит, что отказа не было, на что последовало уточнение, как же это выглядело.