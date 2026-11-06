После выборов США возобновят помощь Украине в прежнем объёме – немецкий генерал призвал ЕС усилить давление на РФ
Промежуточные выборы в США ослабят позиции Дональда Трампа настолько, что он больше не сможет заключать «сделки» с Россией или блокировать поставки Украине.
Об этом в эфире телеканала WELT заявил генерал бундесвера в отставке Роланд Катер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Промежуточные выборы окажут серьезное влияние на внешнюю политику. Я вижу три аспекта. Первый – это, конечно, отношения с Россией. Я не думаю, что у президента теперь есть возможность свободно говорить о таких вещах, как сделка по дизельному топливу или послабления в санкциях.
Я думаю, что он будет находиться под более жестким контролем, хотя, конечно, у него всегда есть возможность издавать президентские указы. Он по-прежнему может оказывать влияние и продолжать проводить свою политику. Но я думаю, что она будет гораздо более сдержанной», – сказал Катер.
«Второй аспект – это вопрос о поставках помощи Украине. Я могу предположить, что американцы будут продолжать оказывать больше поддержки, особенно в тех областях, где у европейцев пока нет таких возможностей, как спутниковая разведка, связь и сбор разведанных.
Конгресс будет оказывать значительное давление, требуя увеличения объемов поддержки. Особенно в том, что касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны.
И, наконец, третий пункт, что касается Европы. Я думаю, мы ни в коем случае не должны сбавлять обороты. Нужно наращивать объемы поставок», – добавил немец.
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