После выборов США возобновят помощь Украине в прежнем объёме – немецкий генерал призвал ЕС усилить давление на РФ

Вадим Москаленко.  
06.11.2026 20:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 657
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Промежуточные выборы в США ослабят позиции Дональда Трампа настолько, что он больше не сможет заключать «сделки» с Россией или блокировать поставки Украине.

Об этом в эфире телеканала WELT заявил генерал бундесвера в отставке Роланд Катер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Промежуточные выборы в США ослабят позиции Дональда Трампа настолько, что он больше не сможет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Промежуточные выборы окажут серьезное влияние на внешнюю политику. Я вижу три аспекта. Первый – это, конечно, отношения с Россией. Я не думаю, что у президента теперь есть возможность свободно говорить о таких вещах, как сделка по дизельному топливу или послабления в санкциях.

Я думаю, что он будет находиться под более жестким контролем, хотя, конечно, у него всегда есть возможность издавать президентские указы. Он по-прежнему может оказывать влияние и продолжать проводить свою политику. Но я думаю, что она будет гораздо более сдержанной», – сказал Катер.

«Второй аспект – это вопрос о поставках помощи Украине. Я могу предположить, что американцы будут продолжать оказывать больше поддержки, особенно в тех областях, где у европейцев пока нет таких возможностей, как спутниковая разведка, связь и сбор разведанных.

Конгресс будет оказывать значительное давление, требуя увеличения объемов поддержки. Особенно в том, что касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

И, наконец, третий пункт, что касается Европы. Я думаю, мы ни в коем случае не должны сбавлять обороты. Нужно наращивать объемы поставок», – добавил немец.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском После выборов США возобновят помощь Украине в прежнем объёме – немецкий генерал призвал ЕС усилить давление на РФ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора