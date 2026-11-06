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Безудержная и неконтролируемая постсоветская застройка привела к тому, что старые киевские коммуникации уже невозможно модернизировать или даже нормально ремонтировать.

Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев превратился в какой-то условный Бангладеш. Инфраструктура под Киевом не выдерживает давно. И энергетическая, и водопроводная, и тепловая инфраструктура, она вся просто в говно. Восстановить её далеко не везде можно. Во многих случаях она протянута просто под жилым фондом», – сказал Попенко.

Он подчеркнул, что старые советские коммуникации не ремонтировались и не модернизировались, а новая застройка зачастую строилась прямо поверх старых коммуникаций.

«Киев невозможно восстановить в рабочую модель. Он останется, просто будут отмирать окраины. И мы превращаемся плавно в Детройт, когда его невозможно будет обслуживать. И ты ничего не сделаешь. Надо сносить полгорода, что никто делать не будет. Тысячи домов построены без инфраструктуры. По моим расчетам, от 300 до 400 домов в Киеве не имеют своей инфраструктуры, и ее невозможно будет подключить. Электроэнергия – 300-400 домов. Водоканал – тоже 300-400 домов. Со старыми сетями ничего не сделано. Тепловые сети, не знаю точного количества, не подключены. И добавляем сотни торговых центров, которые просто построены на сетях, которые подключены. И с этой махиной ничего нельзя сделать, сети будут рваться, дома никто не даст сносить. Киев – это проект, который плавно превращается в Детройт, со своими отмирающими конечностями: инфраструктуры нет, дорог нет, но уже все построено. Эта ошибка заложена в проектировании всей системы. Соответственно, вся агломерация непригодна», – добавил он.

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