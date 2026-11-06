«Моя ленивая жена не берёт пример с Аллы Пугачёвой» – Тихановский завидует Галкину

Елена Острякова.  
06.11.2026 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 530
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал


Муж самопровозглашенной «президентки Беларуси» Сергей Тихановский обижен на жену за то, что она не стала его защищать в его многочисленных конфликтах с представителями белорусской политической эмиграции.

Об этом он заявил на своем подкасте «Страна для жизни», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Муж самопровозглашенной «президентки Беларуси» Сергей Тихановский обижен на жену за то, что она не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«К тебе, Светлана, вопрос. Почему сейчас, когда я вышел, и меня начинают поливать грязью, почему ты за меня не борешься? Ты с 2025 года ни разу не сказала: что вы на него напали.

Помните Галкина (иноагент в РФ – ред.)? Пример не очень хороший, но он на слуху. Я в тюрьме читал о нем в пропагандистских газетах.

Пугачева-то, когда Галкина кэнсэлить начали, вышла и сказала: это мой муж, отстаньте от него. Надавила своим авторитетом. Здесь не то, что такого – никакого не было… Ноль!», – сказал Тихановский.

Он объясняет такое поведение жены ее патологической ленью.

«Она вообще не приверженец споров. Она хочет, чтоб рабочий день заканчивался, и можно было бы уже отдохнуть, заняться своими делами. Эту работу она не полюбила и хочет, чтоб она побыстрее закончилась», – сказал Тихановский.

Как выяснилось, жена не стала ему оплачивать не только протезирвание зубов, но и не купила представительскую одежду, в которой он мог бы вместе с ней встречаться с западными политиками. Светлана только одолжила Сергею на покупку брюк и пиджаков.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Моя ленивая жена не берёт пример с Аллы Пугачёвой» – Тихановский завидует Галкину

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора