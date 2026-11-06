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Муж самопровозглашенной «президентки Беларуси» Сергей Тихановский обижен на жену за то, что она не стала его защищать в его многочисленных конфликтах с представителями белорусской политической эмиграции.

Об этом он заявил на своем подкасте «Страна для жизни», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К тебе, Светлана, вопрос. Почему сейчас, когда я вышел, и меня начинают поливать грязью, почему ты за меня не борешься? Ты с 2025 года ни разу не сказала: что вы на него напали. Помните Галкина (иноагент в РФ – ред.)? Пример не очень хороший, но он на слуху. Я в тюрьме читал о нем в пропагандистских газетах. Пугачева-то, когда Галкина кэнсэлить начали, вышла и сказала: это мой муж, отстаньте от него. Надавила своим авторитетом. Здесь не то, что такого – никакого не было… Ноль!», – сказал Тихановский.

Он объясняет такое поведение жены ее патологической ленью.

«Она вообще не приверженец споров. Она хочет, чтоб рабочий день заканчивался, и можно было бы уже отдохнуть, заняться своими делами. Эту работу она не полюбила и хочет, чтоб она побыстрее закончилась», – сказал Тихановский.

Как выяснилось, жена не стала ему оплачивать не только протезирвание зубов, но и не купила представительскую одежду, в которой он мог бы вместе с ней встречаться с западными политиками. Светлана только одолжила Сергею на покупку брюк и пиджаков.