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21.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, СМИ, Украина
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СМИ Порошенко неожиданно прозрели

Подконтрольные президенту Украины Петру Порошенко СМИ озаботились дискредитацией неподконтрольных радикалов из неонацистского “Национального корпуса”, созданного на базе “Азова”.

Об этом пишет “Российская газета”.

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“Только за последнюю неделю зрители принадлежащих Порошенко телеканалов “Прямой” и “Пятый” узнали, что отец-основатель “Азова” Андрей Билецкий – не герой Украины, а нацист, расист и шовинист, за которым “тянется кровавый след”. Попутно президентские журналисты рассказали о связях “Национального корпуса” с… КГБ.

Таким образом, те, кто еще недавно назывались лучшими представителями украинской нации, внезапно стали преступниками. Для того чтобы украинские СМИ назвали вещи своими именами, нацистам понадобилось только поджечь две кондитерские лавки и бросить в президента резиновой свиньей”, – пишет издание.

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