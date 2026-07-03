Социолог: Польша осознала, что к ним хлынут сотни тысяч озобленных ветеранов ВСУ

Поляки начинают бояться сотен тысяч озлобленных украинцев, которые вернутся с фронта и ломанутся в Евросоюз.

Об этом в интервью блогеру Александру Лазареву заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поляки посмотрели на Украину: вы назвали подразделение именем нациста, но вы для этого и государственный праздник придумали, и шествие, и всякая символические атрибутика – от флагов заканчивая знаками военных подразделений… Где-то произошел слом, они понимают», – сказал Копатько.

По его мнению, поляки осознают опасность наплыва бывших ВСУшников в случае заморозки конфликта на Украине

« Боевого крыла, которые готовы воевать, и которые, может быть, в какой-то момент не будут удовлетворены итогами войны », – сказал Копатько.

«И поляки заметили эти тревожные звоночки. Они боятся вооруженных людей, которые вернутся с войны. Они боятся роста криминала, распространения оружия. Они боятся этих организованных людей, которые, в принципе, имеют очень хорошую подготовку и дроны.

То есть, они все становятся уязвимы. Они начинают считать, куда пойдет криминал, если эта война по линии фронта даже остановится.

Он пойдет туда, потому что этому количеству людей надо что-то делать. 800 тысяч армия. Этих людей куда-то нужно деть… Учитывая, что из каких условий они вышли, какой опыт они получили, то вот сейчас поляки стали об этом говорить», – объясняет социолог ещё одну причину изменения настроений в Варшаве.