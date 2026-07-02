Украина во главе с [диктатором] Владимиром Зеленским сознательно сделала ставку на вражду с Польшей.

Об этом в статье, опубликованной изданием Onet, пишет бывший гендиректор Польского агентства печати, экс-посол в Армении Пётр Сквечиньский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор считает, что Зеленский спокойно мог бы поменять вызвавшее в Польше негодование название спецподразделения в честь бандеровцев на такое же «патриотическое и антироссийское», против чего бы не стали возражать националисты, и Польша не была бы враждебна.

«Но, как видите, нежелание враждовать с Польшей не столько стоит в «списке того, чего Киев не должен делать», как его называют англосаксы, сколько вообще отсутствует в этом списке», – пишет Сквечиньский.

Он считает, что Польша продемонстрировала политическую импотенцию на внешнеполитическом треке, особенно украинском – Варшава, в отличие от Германии, «не смогла создать лоббистскую базу в Украине».

По его словам, на Украине считают, что в базовых для нее вопросах членства в ЕС и НАТО имеют значение такие страны, как Германия, но отнюдь не Польша.

«Кроме того, Варшава — как и Киев — всегда будет делать то, что ей скажут американцы и немцы. Так зачем же вести переговоры с обезьяной, когда можно сделать это с шарманщиком…? Мы играем в совершенно другой лиге, чем Польша. Мы не только сдерживаем русских на передовой, но и воюем с ними в Африке. Сам Трамп хотел нам навредить, но мы убедили его, что все козыри в наших руках и так далее. Так зачем же связываться с Польшей?», – описывает украинскую логику экс-посол.

В итоге автор приходит к выводу, что Украина становится угрозой для Польши, хотя оговаривается, что победа России еще более опасна для Варшавы.

«Опасения, высказываемые некоторыми по поводу территориальных претензий Украины, разумеется, абсурдны. Но разве перспектива прочной, стратегической связи между Берлином и Киевом, связи, на которую, по крайней мере, в последней столице явно рассчитывают, связи между страной с наибольшим экономическим и политическим потенциалом в Европе и государством, имеющим такое отношение к себе и своему окружению, о котором я говорил выше, не представляет абсолютно никакой угрозы для государства, расположенного между ними? Мне бы очень хотелось иметь возможность с уверенностью и однозначно ответить на этот вопрос отрицательно», – с тревогой резюмирует Сквечиньский.