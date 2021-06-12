США отступают, у России появляется шанс, – Сурков
У США назрела острая необходимость в решении накопившихся внутренних проблем, поэтому Вашингтон станет понемногу сдавать свои международные позиции, чем должна воспользоваться Россия.
Об этом в эфире YouTube-канала «WarGonzo» заявил экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Байден, с одной стороны, человек в годах, но он очень старый. Мы уважаем его жизненный опыт, но врачи наверняка ему меньше нервничать и волноваться. Отсюда и этот тренд к стабильности и покою.
Но это не потому, что он в таком возрасте, а потому что Америке нужна передышка. И Америка сейчас будет откатываться. Она отступает, чтобы перегруппироваться. Она не рушится, как все говорят, она очень далека от этого. Она отступит, и будет сосредотачиваться в себе», – сказал Сурков.
По его мнению, это превосходная возможность для России, которая может укрепить своё международное влияние в важных регионах.
«И этот спрос на покой очень виден. И такой разворот даёт шансы и России, и Русскому миру в целом. Мы можем этим шансом очень эффективно воспользоваться, потому что какие-то пространства Америка будет покидать. Будет идти борьба за американское наследство.
Эти зоны будут оголяться, и можно понемногу начинать там активизироваться. Поэтому у России сейчас очень хорошие перспективы», – резюмировал экс-советник Путина.
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