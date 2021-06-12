12.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США
Просмотров:

США отступают, у России появляется шанс, – Сурков

У США назрела острая необходимость в решении накопившихся внутренних проблем, поэтому Вашингтон станет понемногу...

У США назрела острая необходимость в решении накопившихся внутренних проблем, поэтому Вашингтон станет понемногу сдавать свои международные позиции, чем должна воспользоваться Россия.

Об этом в эфире YouTube-канала «WarGonzo» заявил экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Байден, с одной стороны, человек в годах, но он очень старый. Мы уважаем его жизненный опыт, но врачи наверняка ему меньше нервничать и волноваться. Отсюда и этот тренд к стабильности и покою.

Но это не потому, что он в таком возрасте, а потому что Америке нужна передышка. И Америка сейчас будет откатываться. Она отступает, чтобы перегруппироваться. Она не рушится, как все говорят, она очень далека от этого. Она отступит, и будет сосредотачиваться в себе», – сказал Сурков.

По его мнению, это превосходная возможность для России, которая может укрепить своё международное влияние в важных регионах.

«И этот спрос на покой очень виден. И такой разворот даёт шансы и России, и Русскому миру в целом. Мы можем этим шансом очень эффективно воспользоваться, потому что какие-то пространства Америка будет покидать. Будет идти борьба за американское наследство.

Эти зоны будут оголяться, и можно понемногу начинать там активизироваться. Поэтому у России сейчас очень хорошие перспективы», – резюмировал экс-советник Путина.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть