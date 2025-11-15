Сырский боится убирать из-под Киева последний боеспособный резерв ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У ВСУ закончились боеспособные резервы, которые могли бы остановить продвижение российских войск. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никогда контрнаступление не наносится войсками, которые стоят на линии фронта – уставшими, измождёнными. Из-за их спины выдвигается резерв, и идет в контрнаступление, вот тогда ты можешь рассчитывать на мощный контрудар. Украинцы, в принципе, демонстрируют сейчас контрудары, не контрнаступление. И есть еще один вид резерва, на крайний случай, с ним никогда стараются не расставаться, только если вдруг противник прорвался. В советской теории он назывался противотанковый резерв с мобильной инженерной группой. Танки тогда были самым важным средством прорыва», – сказал Ширяев.