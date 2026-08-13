Украина заявила о теракте в Севастополе – убийстве бывшего командира подлодки «Запорожье»
Украинские СМИ сообщают, что в Севастополе убит бывший командир подлодки «Запорожье», перешедший в 2014 году на сторону России.
Взрывчатка была заложена во дворе жилого дома на Столетовском проспекте. Местные паблики утверждают, будто бы устройство привела в действие женщина, которая стояла неподалёку. Скрыться ей не удалось – её задержали жильцы.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Погиб офицер, исполнитель задержан», – подтвердил координатор движения «Крымский Смерш» Александр Талипов.
«Враг активизировался, проводит диверсионную деятельность в тылу. Благодарю наших бдительных граждан, которые задержали предполагаемого диверсанта», – комментирует участник СВО депутат заксобрания Севастополя Максим Дроздов.
Буквально в нескольких сотнях метров от места нынешнего ЧП украинские террористы в 2024 году подорвали одного из командиров Черноморского флота.
English version :: Читать на английском Украина заявила о теракте в Севастополе – убийстве бывшего командира подлодки «Запорожье»