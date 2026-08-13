«Всё остановилось»: Аграрный сектор Украины в панике из-за блокады портов

В украинском аграрном секторе ухудшается ситуация из-за блокады портов Большой Одессы.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил член правления Всеукраинского аграрного совета Сергей Рыбалко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень критическая сложилась ситуация в аграрном секторе, потому что все остановилось. И самое главное – остановилась возможность реализовывать свою продукцию, а, значит, получать за нее средства. Это происходит в пик всех работ. Это подготовка почвы, посевы осенней посевной кампании, потому что рапсы уже много хозяйств сеют. И это самые большие затраты, которые сейчас должны нести аграрии. И, к сожалению, на сегодняшний день нет возможности финансирования всех этих работ, получения денег откуда-либо», – сказал Рыбалко.

Он говорит, что на Украине собран неплохой урожай, но его реализация практически невозможна.

«Это именно та продукция, которая реализовывалась сейчас. И именно за нее получали оборотные средства для нашей работы. Это сверхсложная ситуация, которая сложилась в аграрном секторе, и на данный момент, и в разряде перспективы на ближайший год. Если раньше экспортировали около четырех миллионов тонн в месяц, то на сегодня потенциально можем экспортировать до 2-2,5 миллионов тонн. Но сейчас, в ближайший месяц, думаю, эта цифра не превысит 500 тысяч тонн. И это очень критическая ситуация», – тревожится аграрий.

По его словам, не стоит надеяться, что с падением цен на украинское зерно понизится цена на хлеб из-за высоких цен на энергоресурсы и ухудшение логистики.