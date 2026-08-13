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Кокаинист Зеленский отдаёт приказы расходовать боеприпасы на удары по НПЗ и складам Wildberries для пиар-картинки, при этом действительно важные военные цели в России остаются невредимыми.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы зааявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А почему не по предприятиям, которые производят военную продукцию, которая уничтожает украинцев в их городах и селах? Почему не нанести удары по предприятиям? Значит, по Wildberries и другим объектам есть чем, а непосредственно по заводам, которые производят ракеты, которые системно разрушают тот же город Киев, да и огромное количество других городов, то нечем? Возможно, тогда приоритеты другие. Потому что чтобы нанести удары по такому предприятию, нужно значительно больше возможностей наших ударных сил. Но на этих объектах шикарные ролики не снимешь. Поэтому, нефтеперерабатывающий завод – бух, попали, красиво там загорелось. То, что оно загорелось и потухло, и не дает 100-процентный эффект, оно даже не дает даже 10-процентный эффект по выводу этого предприятия из строя. Я, человек, проработавший и выросший возле нефтеперерабатывающего завода, понимаю масштабы. Ну, плюс, еще по своей же специфике, последние 40 лет занимался как раз вопросами уничтожения или разрушения критической структуры врага. К сожалению, те, кто нам крутят ролики, рассказывают, как все круто, часто обманывают украинский народ», – заявил Кривонос.

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