В Японии – невиданная истерика после визита Путина на Курильские острова

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Истерика случилась у министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги после первого визита президента РФ Владимира Путина на Курильские острова.

«Северные территории, включая Эторофу [Итуруп], являются неотъемлемой территорией Японии как исторически, так и в соответствии с международным правом. Япония решительно протестует против этого визита», – заявил министр.

Сенатор РФ Виктор Бондарев отмечает, что визит российского президента «вызвал эффект, сравнимый с атомным взрывом» (две тысячи сообщений за полчаса в японском сегменте соцсетей). Кипение происходит и в японских СМИ.

«Честно говоря, давно не видел такой бурной реакции… Судя по накалу истерики, можно подумать, что на них снова упала бомба. Но позвольте с долей сарказма заметить: уверен, если бы это были американцы с третьей по счету атомной бомбардировкой, масштаб истерики был бы куда скромнее, а комментарии дипломатов – куда более сдержанными. Они предпочли бы глотать обиду молча, лишь бы не портить отношения с «единственным союзником», – пишет в своем канале Бондарев.

Его коллега Дмитрий Рогозин предлагает игнорировать японские истерики.

«Полагаю, что на них можно положить. Нация, которая трусливо не может вспомнить, кто на нее кидал атомные бомбы, не достойна не только уважения, но и внимания», – написал он.

Политолог Алексей Мухин напоминает, что визиту на Итуруп предшествовало посещение флагмана Тихоокеанского флота крейсера «Варяг», где Путин заявил, что итоги Второй Мировой войны пересмотру не подлежат, и Токио не имеет никаких прав на Курильские острова.

«Японский реваншизм дело японское. Но если его попытаются распространить на российские территории, его охладят флот и баллистика», – пригрозил Мухин.

«Визит еще раз подчеркивает, что Курилы — это русская земля, и этот статус не подлежит пересмотру. Для Японии и Запада посыл предельно ясен», – поддерживает его коллега Павел Данилин.

Обозреватель Борис Рожин предлагает разместить на Курилах ядерное оружие.

«Пока Япония не признает принадлежность Курил, никто с ней переговоры о заключении «мирного договора» вести не будет. Попутно доводя до японских сателлитов США, что любая попытка силой захватить острова у России неизбежно приведет к ядерным ударам по Японии», – пригрозил японцам Рожин.

Политолог Юрий Баранчик полагает, что абсолютное доминирование России над Курилами позволит ей ассиметрично ответить на провокации европейских стран против судов с российской нефтью.

«Одного-двух прецедентов может оказаться достаточно, чтобы вопрос перешёл из политико-правовой сферы в страховую и коммерческую. Даже ограниченная практика может увеличивать стоимость перевозок, не превращаясь при этом в фактическую блокаду. Это не значит, что Япония и Южная Корея станут первыми объектами давления. Логичнее выбрать цель, максимально связанную именно с теми государствами, которые первыми начали морское непотребство», – предлагает Баранчик.

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