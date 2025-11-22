Оболваненный пропагандой украинский народ будет до последнего верить, что война не проиграна.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», о этом в беседе с иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он обратил внимание, что украинцы часто пеняют ему за несбывшиеся прогнозы по фронту, уверяя, что страна героически сражается, и никаких обвалов нет.

«Когда возьмут Запорожье и подойдут, когда бы то ни было, к Днепру и осадят Харьков в очередной раз, народ будет говорить: «Ну да, Харьков, Запорожье, Днепр». Ну подождите, это же всего лишь каких-то 23% Украины. А мы стояли и будем стоять. Посмотрите, сколько они потеряли, как они медленно двигаются и так далее, и так далее. Ого-го-го, не сдадимся», – сказал Арествич.

По его словам, когда будет потеряна Левобережная Украина, то будут хвастаться тем, что остается правобережная часть.