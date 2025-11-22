Украинцы готовы даже потерю Левобережья объявить «перемогой» – Арестович
Оболваненный пропагандой украинский народ будет до последнего верить, что война не проиграна.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», о этом в беседе с иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.
Он обратил внимание, что украинцы часто пеняют ему за несбывшиеся прогнозы по фронту, уверяя, что страна героически сражается, и никаких обвалов нет.
«Когда возьмут Запорожье и подойдут, когда бы то ни было, к Днепру и осадят Харьков в очередной раз, народ будет говорить: «Ну да, Харьков, Запорожье, Днепр». Ну подождите, это же всего лишь каких-то 23% Украины. А мы стояли и будем стоять. Посмотрите, сколько они потеряли, как они медленно двигаются и так далее, и так далее. Ого-го-го, не сдадимся», – сказал Арествич.
По его словам, когда будет потеряна Левобережная Украина, то будут хвастаться тем, что остается правобережная часть.
«Германию тоже делили и Корею делили, но смотрите, как живёт Южная Корея, как Северная. Мы боремся за то, чтобы не быть Северной Кореей». И, когда возьмут, например, всё, кроме Львова, они будут говорить: «Ничего, страны Балтии в 1940 году полностью подпали под СССР, но Запад не признал, через каких-то 49 лет снова стали независимыми»… Это такая установка, и с ней мало что можно поделать», – считает Арестович.
