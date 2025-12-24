Украинцы помогли Санду фальсифицировать выборы – теперь то же самое хочет провернуть Зеленский
Украинская политическая элита вдохновилась молдавским опытом фальсификации выборов, который покрывал Запад, несмотря на тотальную цензуру, махинации и политические репрессии.
Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт полагает, что, если Зеленский показательно согласится на проведение выборов, требования Кремля о голосовании находящихся в России украинцев будут отвергнуты. Зато по полной запустится схема фальсификации бюллетеней с участков на Западе – как было в Молдове.
«Через существующие механизмы организации голосования украинцев за рубежом, проголосуют в лучшем случае 5% от находящихся в странах ЕС.
Также наверняка за это ухватится и Кремль, жёстко поставит вопрос голосования украинцев в РФ. Это увесистая гиря на весы, понятно, что им не дадут», – сказал политолог.
Грузия, к слову, хорошо осознаёт этот механизм фальсификаций в угоду прозападным силам, а потому недавно изменила законодательство, разрешив голосовать только гражданам внутри страны, отметил Золотарев.
«И в этой ситуации остаётся поступить по-грузински: хотите голосовать – приезжайте в страну. Понятно, грузины сделали выводы из молдавских выборов, где Санду ловким движением руки перевернула волеизъявление граждан», – сказал он.
Эксперт напомнил, как Майя Санду не дала проголосовать избирателям в России и Приднестровье.
«А там поучаствовали и украинские деятели, они крутились там вокруг Санду. Поэтому соблазн молдавизировать выборы на Украине очень вели. Это понимают и в Кремле, там уже извлекли уроки.
Я думаю, нынешняя Рада легко проголосует и за цифровое голосование, и за голосование за рубежом. Ведь на сегодняшний день если ты не состоишь на консульском учёте, то не проголосуешь. Да и кто там проверит, нет ли вбросов», – подытожил Золотарев.
