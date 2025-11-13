Украинская юристка о российских активах: Очнись, Европа! Прямой захват – это золотой стандарт

Елена Острякова.  
13.11.2025 17:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 150
 
Беспредел, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина, Финансы


ЕС не должен изобретать юридические лазейки вроде «репарационного кредита», чтобы завладеть российскими средствами, замороженными в европейских банках.

Об этом старший научный сотрудник по правовым вопросам украинской организации Razom Юлия Зискина заявила на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС не должен изобретать юридические лазейки вроде «репарационного кредита», чтобы завладеть российскими средствами, замороженными...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны смотреть правде в глаза и понимать, что кредит на репарации действительно необходим. Европа должна это сделать! Но прямой захват активов – это золотой стандарт. Что я имею в виду? Пока Россия сохраняет свои законные права на активы, существует риск, что они вернутся в Россию, особенно если Венгрия и Словакия наложат вето. Это будет катастрофой для Европы», – рассуждала Зискина.

Она признала, что Россия имеет законное право на замороженные активы, но считает, что Европа должна их конфисковать.

«Европа предоставит России гигантскую финансовую помощь, которая позволит ей продолжать войну в течение многих лет. Я считаю, что единственный способ закончить эту войну на выгодных для Украины условиях – убедиться, что у Путина не будет средств для продолжения боевых действий. И единственный способ сделать это – лишить Россию законных прав на замороженные активы на миллиарды долларов. Другими словами, конфисковать активы», – выпалила Зискина.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить