Украинская юристка о российских активах: Очнись, Европа! Прямой захват – это золотой стандарт
ЕС не должен изобретать юридические лазейки вроде «репарационного кредита», чтобы завладеть российскими средствами, замороженными в европейских банках.
Об этом старший научный сотрудник по правовым вопросам украинской организации Razom Юлия Зискина заявила на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны смотреть правде в глаза и понимать, что кредит на репарации действительно необходим. Европа должна это сделать! Но прямой захват активов – это золотой стандарт. Что я имею в виду? Пока Россия сохраняет свои законные права на активы, существует риск, что они вернутся в Россию, особенно если Венгрия и Словакия наложат вето. Это будет катастрофой для Европы», – рассуждала Зискина.
Она признала, что Россия имеет законное право на замороженные активы, но считает, что Европа должна их конфисковать.
«Европа предоставит России гигантскую финансовую помощь, которая позволит ей продолжать войну в течение многих лет. Я считаю, что единственный способ закончить эту войну на выгодных для Украины условиях – убедиться, что у Путина не будет средств для продолжения боевых действий. И единственный способ сделать это – лишить Россию законных прав на замороженные активы на миллиарды долларов. Другими словами, конфисковать активы», – выпалила Зискина.
