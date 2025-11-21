Украинские «антикоррупционеры» уже побаиваются, что такими темпами разоблачат своих спонсоров

Игорь Шкапа.  
21.11.2025 19:55
НАБУ и прочие антикоррупционные органы весьма дозированно выдают информацию о причастности к масштабным хищениям на Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, ныне проходящий службу в погранвойсках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-эксперт считает, что пока обнародованные материалы не свидетельствуют о серьезной доказательной базе, с которой можно идти в суд.

«Это пока ни о чём, что наводит меня на мысль, что это не НАБУ добыло документы, а кто-то им дал. Поэтому, пока они не получат очередную порцию документов, они двигаться не могут», – считает укро-политолог.

Он обратил внимание, что пока не опубличены данные по коррупции в военной сфере.

«То есть в энергетике мы можем, а вот в сфере министерства обороны – нет. Как говорил Юрий Витальевич Луценко, в результате следствия главное – не выйти на самих себя, чтобы в результате коррупционные ниточки не потянулись к тем, кто эту информацию дал. Тогда уже будет не украинский скандал, это будет такой международный скандал, от которого офигеют не только лишь все», – рассуждал Бизяев.

Напомним, что создание так называемых антикоррупционных органов Украины патронировалась глобалистами, в первую очередь, прежней администрацией США.

