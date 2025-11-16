Укро-философ Дацюк: Коррупция – это не москали, а добрая украинская традиция со времён УНР
Националисты пытаются представить Украину как наследницу УНР, при этом толком даже не разобравшись в истории украинской «незалежности».
Об этом на канале киевского политолога Юрия Романенко [объявлен в РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов] заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хочется сказать неприятные вещи. В своё время Павел Гай-Нижник исследовал коррупцию УНР. И показал, что и Винниченко, и Порш [видные деятели УНР] – это коррупционеры. Суверенные или нет? Нет, потому что вывезли деньги за пределы Украины.
Эти люди не были обсуждены в Украине, эта коррупция не была никем исследована. Но самое главное, не были исследованы последствия. Они до конца жизни были рукопожатные. Иначе говоря, мы имеем дело со старой украинской традицией, которая легитимна до сих пор», – сказал философ.
«Коррупция, которая гложет нас сегодня, появляется именно в УНР. Поэтому люди, которые мне рассказывают, что Украина должна вести своё родоначалие от УНР – понятное дело, значит, мы взяли и это.
Поэтому когда Забужко [киевская писательница-нацистка] говорит, что это всё пришло к нам из России, это либо вопиющее историческое незнание, либо попытка перекинуть с больной головы на здоровую», – заключил Дацюк.
