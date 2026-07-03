В случае мобилизации в России будем «качать» Москву, Питер и Кавказ, – планы врага
В случае, если в России будет объявлена очередная волна мобилизации, Украина должна сосредоточить подрывную деятельность на Кавказе, в Москве и Санкт-Петербурге.
Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Есть факторы, которые могли бы сыграть в нашу пользу. Это, в первую очередь, противоречия, касающиеся Северного Кавказа. Ну и проблемные два крупных города – это Питер и Москва, на которых тоже было бы достаточно сыграть.
И это как раз эти два, знаете ли, маячка, которые непосредственно могли бы изменить ситуацию, если бы в Москве пошли на прямую мобилизацию. Не все москвичи и питерцы хотят защищать интересы Путина. У них своя жизнь, она отдельна от России и всегда была такой.
Поэтому непосредственно эти два города являются такими маячками возможной расшатывающей ситуации внутри Российской империи», – раскрыл Кривонос планы врага.
Читайте также: Офицер ВСУ: Цель террора Крыма – спровоцировать Путина на объявление мобилизации.
English version :: Читать на английском В случае мобилизации в России будем «качать» Москву, Питер и Кавказ, – планы врага
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: