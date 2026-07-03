В случае мобилизации в России будем «качать» Москву, Питер и Кавказ, – планы врага

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В случае, если в России будет объявлена очередная волна мобилизации, Украина должна сосредоточить подрывную деятельность на Кавказе, в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть факторы, которые могли бы сыграть в нашу пользу. Это, в первую очередь, противоречия, касающиеся Северного Кавказа. Ну и проблемные два крупных города – это Питер и Москва, на которых тоже было бы достаточно сыграть. И это как раз эти два, знаете ли, маячка, которые непосредственно могли бы изменить ситуацию, если бы в Москве пошли на прямую мобилизацию. Не все москвичи и питерцы хотят защищать интересы Путина. У них своя жизнь, она отдельна от России и всегда была такой. Поэтому непосредственно эти два города являются такими маячками возможной расшатывающей ситуации внутри Российской империи», – раскрыл Кривонос планы врага.

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