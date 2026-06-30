Офицер ВСУ: Цель террора Крыма – спровоцировать Путина на объявление мобилизации

Анатолий Лапин.  
30.06.2026 10:47
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Ежедневный террор Крыма, по задумке кокаиниста Зеленского, должен спровоцировать Владимира Путина объявить новую волну мобилизации в России, что вызовет недовольство населения и повысит шансы на майдан в Москве. Для самой Украины это тоже не сулит ничего хорошего, однако поможет Зеленскому еще несколько лет сохраниться у власти.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил списанный офицер артразведки ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР Евгений Бекренев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ежедневный террор Крыма, по задумке кокаиниста Зеленского, должен спровоцировать Владимира Путина объявить новую волну...

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«Это явно какая-то политическая затея, потому что у нас достаточно мест, более актуальных для фронта, которые нуждаются в пристальном внимании. Но, видимо, наше политическое руководство решило наступить Путину на мозоль.

Я не очень уверен, что это будет иметь правильные последствия. Для фронта это точно никаких последствий не даст, а с точки зрения политической это, скорее, провокация.

Потому что ничего серьезного, военного в Крыму нет, как логистика для фронта это тоже не актуально, потому что логистика вся идет по Приазовью, а дразнить Путина – затея, как по мне, негативная.

Потому что я считаю, что принятие Путиным решения о мобилизации – это негативный сценарий. Но, видимо, кто-то на Банковой считает, что это позитивный сценарий и позволяет им продлить свое правление еще на несколько лет.

У меня скепсис. Как и курская операция тоже была сомнительной… Сейчас эта крымская история тоже попахивает какой-то политической затеей. Тем средствам поражения, которые сейчас в Крыму тратятся, – можно было бы найти более эффективное для них применение», – заявил Бекренев.

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English version :: Читать на английском Офицер ВСУ: Цель террора Крыма – спровоцировать Путина на объявление мобилизации

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