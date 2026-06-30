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Ежедневный террор Крыма, по задумке кокаиниста Зеленского, должен спровоцировать Владимира Путина объявить новую волну мобилизации в России, что вызовет недовольство населения и повысит шансы на майдан в Москве. Для самой Украины это тоже не сулит ничего хорошего, однако поможет Зеленскому еще несколько лет сохраниться у власти.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил списанный офицер артразведки ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР Евгений Бекренев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это явно какая-то политическая затея, потому что у нас достаточно мест, более актуальных для фронта, которые нуждаются в пристальном внимании. Но, видимо, наше политическое руководство решило наступить Путину на мозоль. Я не очень уверен, что это будет иметь правильные последствия. Для фронта это точно никаких последствий не даст, а с точки зрения политической это, скорее, провокация. Потому что ничего серьезного, военного в Крыму нет, как логистика для фронта это тоже не актуально, потому что логистика вся идет по Приазовью, а дразнить Путина – затея, как по мне, негативная. Потому что я считаю, что принятие Путиным решения о мобилизации – это негативный сценарий. Но, видимо, кто-то на Банковой считает, что это позитивный сценарий и позволяет им продлить свое правление еще на несколько лет. У меня скепсис. Как и курская операция тоже была сомнительной… Сейчас эта крымская история тоже попахивает какой-то политической затеей. Тем средствам поражения, которые сейчас в Крыму тратятся, – можно было бы найти более эффективное для них применение», – заявил Бекренев.

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