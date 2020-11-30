«Вероятность 90%». Зе-команда анонсирует локдаун

30.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Скорее всего, на Украине из-за тяжелой эпидемиологическоцй обстановки будет введен «интеллектуальный локдаун».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

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«Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока», – сказал политик.

По его словам, теперь стоит вопрос, правильно ввести и в каком формате вводить ограничительные меры.

«Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности общественный транспорт и так далее, – заявил Арахамия.