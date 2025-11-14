ВСУ окончательно утратили возможность быстро перебрасывать резервы – полковник СБУ
ВСУ больше не успевают вовремя перебрасывать резервы с одного проблемного участка на другой из-за уничтоженной энергетики и железнодорожного сообщения.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нападающие ищут слабое место, и проходят туда растопыренными пальцами. Не кулаком, а растопыренными пальцами. Это способ просачивания.
Как мы действовали до 25 года? Как только противник заходил, мы перебрасывали туда оперативные и стратегические резервы. Мы же по внутренней дуге фронта работали, а противник – по внешней.
Были электрифицированы железные дороги. Украина – самая большая электрификация железных дорог. Гадкими, противными коммуняками готовилась к ядерной войне. Нового ничего не построили», – между делом заметил Стариков.
«Теперь противник использует стратегию качелей: сначала на одном направлении пошли в атаку, мы перебросили резервы, а они на другом ударили.
И к чему они привели на фронте? Тактический кризис в Купянске, Покровске, Мирнограде, Гуляйполе. А между ними большой разрыв, невозможно перебросить резервы.
Последние удары противника были направлены на энергетику и железную дорогу. В итоге мы не можем быстро перебросить резервы, потому что электроэнергии не хватает. Электропоезда и тепловозы выбили. Паровозы запускать – специалистов нет, кочегары все на войне», – подытожил он.
