Задержанных и избитых на Косовом поле сербов оштрафовали и депортируют
Так называемый «Основной суд Приштины» приговорил 36 сербов, задержанных на памятном мероприятии на Косовом поле, к 700 евро штрафа каждого.
При этом осужденным не дали возможности подать апелляцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Виной сербов было, в частности, объявлено исполнение национальных песен. Впрочем, некоторые из арестантов вообще случайным образом были выхвачены из толпы.
Тех, кто не являлся «гражданами» так называемой «Республики Косово» приговорили к депортации с запретом посещать захваченный сепаратистами край в течение последующих трёх лет.
Однако многие из сербов оказались в затруднительной ситуации, сообщила адвокат одного из задержанных Йована Филиппович:
«Это люди, которые приехали в Косово всего на один день, то есть на празднование Видовдана. У них нет ни денег, ни ресурсов, ни возможности оставаться здесь… Их заставили заплатить штраф, если они хотели вернуть свои документы».
Директор Управления по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович ограничился дежурным заявлением, посетовав, что западные «правозащитные» структуры замалчивают инцидент.
На следующий год на мероприятиях в честь годовщины битвы на Косовом поле «нас будет ещё больше», лишь пообещал сербский чиновник.
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