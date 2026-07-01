Арестованных на Косовом поле сербов избили в полиции

Алексей Топоров.  
01.07.2026 14:55
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Политические репрессии, Сербия, Черногория


Черногорские сербы, подвергшиеся побоям и издевательствам албанских боевиков за участие в памятном мероприятии в честь очередной годовщины битвы на Косовом поле, рассказали как над ними измывались.

При этом черногорские власти предпочли никак не отреагировать на произошедшее, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Черногорские сербы, подвергшиеся побоям и издевательствам албанских боевиков за участие в памятном мероприятии в...

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«Без каких-либо национальных символов мы мирно и достойно присутствовали на поминальной службе, а после ее окончания направились к выходу из мемориального комплекса….

Однако на выходе, совершенно неожиданно для нас, сотрудники сил безопасности вытащили нас из толпы и лишили свободы, бросив в контейнер, в который поместили еще больше людей.

Затем на нас надели наручники, которые затянули так сильно, что у нас остались синяки на руках, посадили в фургон и отвезли в полицейский участок.

Во время поездки Дамьян Чулафич был избит по голове кулаками сотрудниками сил безопасности Косово. Сразу по прибытии в полицейский участок остальных задержанных черногорских граждан подвергли избиениям, которые проводили в основном молодые полицейские в штатской одежде и форме, без каких-либо опознавательных знаков.

Мирко Жижича без всякой причины ударили кулаком в живот, а Данила Лютича отвели в отдельную комнату, где на него набросились и избили, после чего он вернулся с видимыми физическими травмами головы, что было подтверждено заключением врача», – говорится в обращении молодых людей.

По их словам, так называемые «полицейские» оскорбляли их и пытались заставить нас петь «Республика Косово».

После отказа наугад вытащили нескольких парней, набросились на них и избили.

Задержанным не давали пить.

 «Мы просим наше государство Черногория принять все правовые и иные меры – как в Черногории, так и в международном сообществе для защиты нашего личного достоинства и прав человека, а также нашей физической и духовной неприкосновенности, учитывая бесчеловечное обращение и пытки, которым мы подверглись со стороны сил безопасности», – говорится в заявлении.

Однако власти Подгорицы предпочли не заметить издевательств.

«Я призываю министра иностранных дел Эрвина Ибрагимовича наконец вспомнить, что он является министром всех граждан Черногории, а не только тех, кто разделяет его политические и идеологические взгляды.

Хотя он традиционно первым читает лекции Белграду, он уже несколько дней молчит по поводу информации о том, что граждане Черногории, молодые люди, присутствовавшие на праздновании Видовдана, были задержаны и, по их утверждениям, подвергнуты пыткам так называемой косовской полицией.

Где сейчас министр Ибрагимович? Где премьер-министр Спайич? Где нота протеста? Где требование о срочном установлении всех обстоятельств? Где элементарная дипломатическая защита собственных граждан?» – комментирует ЧП лидер сербской партии «Свободная Черногория» Владислав Дайкович.

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