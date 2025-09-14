Зеленский пытается устроить ядерную катастрофу в Европе
Во время дроновой атаки в ночь с 12 на 13 сентября украинские террористы атаковали Смоленскую АЭС.
Об этом сообщили в пресс-службе Росатома, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Всего Украиной было запущено более 200 дронов, большинство из которых были сбиты. Однако одному беспилотнику удалось долететь до Десногорска, и поразить энергоблок №3 Смоленской АЭС.
К счастью, обошлось без критических повреждений.
«В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в т.ч. пускорезервной котельной и холодильной станции», – сообщили в Росатоме.
Сейчас повреждения устраняются, а все три энергоблока работают в обычном режиме.
Напомним, это не в первый раз преступный киевский режим наносит удары по российским атомным электростанциям. 24 августа над Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой БПЛА ВСУ.
