Зеленского обвинили в хамстве в адрес Меркель

22.08.2021 21:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сегодня на встрече с Ангелой Меркель в Киеве украинский президент Владимир Зеленский допустил несколько выпадов в адрес гостьи, которые будут восприняты немцами как хамство, что впоследствии станет поводом для Берлина свернуть помощь Незалежной.

Такими опасениями в своем блоге делится экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко.

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Он считает не соответствующими дипломатическому протоколу обвинения Зеленского в недостаточной военной помощи со стороны Германии и претензии по поводу отсутствия четкой даты вступления Украины в НАТО, а также ремарки о скором уходе Меркель с должности.

В офисе Зеленского напрасно рассчитывают, что агрессивная риторика в адрес западных покровителей сработает как «поднятие ставок», и Киев окажется в выигрыше, предостерегает украинский эксперт.

«Такая переговорная стратегия – это тупик, куда мы сами себя загоняем. Можно тысячу раз спрашивать, почему мы не в НАТО и почему запустили Северный поток. Но это не поднятие ставок – это поведение ребенка, который обижен, что ему не купили конфету», – объяснил Денисенко.

Он предостерег о последствиях поведения Зеленского – внутри Украины резкие высказывания могли быть оправданы расчетом на создание имиджа «сильного президента», однако в Германии подобная риторика вызовет недоумение.

«В Киеве Зеленский почти хамил Меркель, очевидно, считая, что она уже свою игру отыграла. Но те, кто готовил президента к разговору, явно считали, что внутренне-украинская история важнее внешней. И при этом они не учитывают две вещи: хамить немцам – это дать им возможность поднять руки и сказать: мы не можем больше защищать этих идиотов, если они сами на нас нападают», – предостерегает Денисенко.

Он считает, что Зеленский вряд ли учтет допущенные ошибки и повторит их во время предстоящего визита в Вашингтон.

«Теперь стоит ждать встречи с Байденом. И, на деле, все указывает на то, что в Вашингтоне мы снова услышим «почему мы до сих пор не в НАТО», – рассуждает Денисенко.

Он полагает, что провальным оказалось и прощальное турне Меркель.

«Визит немецкого канцлера в Россию и Украину оказались провальными. Ангела Меркель явно недооценила уровень самоуверенности Путина с одной стороны и явно не была готова к тому, что Зеленский будет открыто идти на конфликт», – пояснил Денисенко.