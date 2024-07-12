Американский профессор: Британия продержится против России максимум неделю

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Заявления бывшего министр обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что через пять лет начнется война с Россией, являются блефом. Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Британские вооруженные силы на сегодняшний день не смогут выбраться из бумажного пакета. Это несерьезная угроза. Сколько они продержатся, если ввяжутся в войну с Россией? Возможно, неделю. Британская армия никогда не была такой маленькой. Она была такой же в 1714 году. У них крошечная армия, она плохо вооружена. Они не в том положении, чтобы вести войну против русских», – сказал Миршаймер.

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Он назвал агрессивные высказывания западных политиков безумием.

«Я не волнуюсь по этому поводу. Я думаю, эти люди на Западе, которые утверждают, что Путин скоро завоюет Украину, а затем направится к пляжам Дюнкерка, не в своем уме», – резюмировал профессор.