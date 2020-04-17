Белорусский МИД не стал извиняться перед РФ, но рассыпался в благодарностях перед Китаем

17.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские СМИ, как государственные, так и оппозиционные, широко освещают прибытие второго самолета из Китая с медицинскими грузами для борьбы с коронавирусом.

«Доставлены тест-системы, маски повышенной защиты, выделительные системы для ПЦР-диагностики, медпрепараты. На борту вторая партия гуманитарной помощи от наших китайских друзей, а также благотворительный шаг нескольких крупных белорусских компаний и закупки государственных предприятий», – сообщает белорусский МИД.

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В министерстве выразили благодарность посольству Китая в Беларуси и лично послу Цуй Цимину «за солидарность и дружбу в непростое для всего международного сообщества время».

Напомним, что аналогичный груз из России вызвал у белорусских дипломатов брезгливость вместо благодарности. Министр иностранных дел Владимир Макей лгал, что Белоруссия не обращалась за помощью. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев доказательно опроверг это утверждение, однако в белорусском МИДе на сочли нужным извиниться.

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