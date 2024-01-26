Черный лебедь от Британии. Очаков не будет под НАТО

Россия и США достигли договоренностей по Украине, но уничтожение российского самолета Ил-76 спутало все карты.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил покинувший страну политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, США и РФ готовы к компромиссам «посередине», но Россия никогда не согласится с тем, чтобы Украина была принята в НАТО. При этом, политолог считает, что сбитие Ил-76 могло произойти по инициативе Великобритании, которую не устраивают договоренности России и США.

«Соединенные Штаты посылают сигналы России, что они хотят поговорить по геостратегическому балансу, а русские им рисуют полруки. В ответ русские им шлют, что они хотят поговорить по вопросу Украины, а им американские шлют полруки. В результате они где-то, поскольку и там полруки, и там полруки, где-то соберется целая рука по итогу. Судя по всему, да. Но по поводу условий – что значит нейтральный статус. Москва согласна, чтобы Украину взяли в НАТО? Я в это никогда не поверю. С этого все началось. Я в это не поверю никогда, что Очаков будет под НАТО», – сказал эксперт.

«Очаков под НАТО? Слушайте, ищите другого дурака. Я никогда не поверю, что Очаков будет под НАТО, что Россия готова сама предложить и согласиться на то, чтобы Очаков был под НАТО. То, что они дают сигналы о том, что они готовы (к переговорам), и то, что они нашли точки соприкосновения – я в это тоже верю. А знаешь, что было знакомо? Раз прилетел «черный лебедь» от Британии, значит-таки, русские со Штатами о чем-то договорились. И, значит, Штаты сбрасывают нас и в военном плане, и в экономическом на Европу, вы что возьмете, то возьмете, а дальше будем разруливать. В этом ключе шло, бритишей это не устроило», – заявил Чаплыга.