Депутат Киеврады: «Европейцы тоже взялись решать судьбу Украины за нашими спинами»

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Нет никаких позитивных надежд для Украины на внешнеполитическом контуре – не только с американской стороны, но уже и с европейской.

Об этом на телеканале «Прямой» рассказал депутат Киеврады, офицер ВСУ Александр Погребиский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне вчерашнего обсуждения интервью Виткоффа [спецпредставитель Дональда Трампа], у меня нет каких-то позитивных ожиданий… То, что заявляет Виткофф, только разрушает сам статус США как международного полицейского, который придерживается принципов демократии. Который является творцом этих принципов, полицейским, который охраняет эти принципы и развитие этих принципов в мире», – жаловался Погребиский.

Он посетовал, что выглядит это так, что судьба Украины решается за её спиной – без согласования с Киевом.