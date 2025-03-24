Депутат Киеврады: «Европейцы тоже взялись решать судьбу Украины за нашими спинами»

Вадим Москаленко.  
24.03.2025 18:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нет никаких позитивных надежд для Украины на внешнеполитическом контуре – не только с американской стороны, но уже и с европейской.

Об этом на телеканале «Прямой» рассказал депутат Киеврады, офицер ВСУ Александр Погребиский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет никаких позитивных надежд для Украины на внешнеполитическом контуре – не только с американской...

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«На фоне вчерашнего обсуждения интервью Виткоффа [спецпредставитель Дональда Трампа], у меня нет каких-то позитивных ожиданий… То, что заявляет Виткофф, только разрушает сам статус США как международного полицейского, который придерживается принципов демократии. Который является творцом этих принципов, полицейским, который охраняет эти принципы и развитие этих принципов в мире», – жаловался Погребиский.

Он посетовал, что выглядит это так, что судьба Украины решается за её спиной – без согласования с Киевом.

«Очень плохо всё это выглядит. Даже наши партнёры в Европе. Вот, последняя встреча партнёров из европейских стран уже была при отсутствии Украины, при этом обсуждалась именно Украина. Нет у меня позитивных каких-то надежд, честно скажу», – причитал ВСУшник.

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