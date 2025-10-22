Долго мы не продержимся – комбат президентской бригады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ практически все время сидят в обороне, при этом силы украинской армии на исходе. Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил командир 3-го батальона президентской бригады Нацгвардии Украины Олег Глушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отвечая на вопрос, как долго еще будет длиться война, офицер дал понять, что не верит в победу и надеется на переговоры.

«Мне кажется, что это все зависит конкретно от нас, от того, сколько мы еще сможем продержаться в той ситуации, которая у нас сейчас. И, соответственно, как быстро смогут договориться о заморозке, остановке конфликта», – отметил комбат.

Ведущий поинтересовался, насколько критично для армии стоит вопрос удерживания позиций.