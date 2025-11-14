Экс-соратница диктатора Зеленского: Залужный должен сидеть в тюрьме вместе с Сырским 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

И нынешнее, и прошлое украинское военное командование виновно в печальном положении дел с ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «В постели» заявила депутат ВР Маряьна Залужная, ярая русофобка, известная критикой украинского военного командования, передает корреспондент «Политнавигатора».

Она считает, что была права, когда требовала отставки прежнего главком ВСУ Валерия Залужного, поскольку при нем в армии не появились бы позитивные изменения.

По ее словам, нынешний главком Александр Сырский сумел продавить ряд таких изменений. При этом и Сырского она не жалует и требует его отставки.

«Должен ли Залужный сидеть в тюрьме? Ну, тогда вместе с Сырским. Эта подготовка к вторжению… Александр Станиславович в общей сложности пять лет возглавлял сухопутные войска. Я это освещала, хотела подавать в суд на них. Когда вы поднимаете тему хейта, я вообще детабуизировала Валерия Федоровича, десакрализовала вопрос вооруженных сил, что там не происходит ключевых изменений и нарастают проблемы», – сказала Безуглая.

Кроме прочего, она объяснила, почему разочаровалась и в Зеленском.