Бывший советник Кучмы: Визит Зеленского в США не фиаско, а катастрофа

Анатолий Лапин.  
27.09.2024 15:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1041
 
Дзен, Политика, США, Украина


Визит президента Украины Владимира Зеленского (срок легитимности истек) чреват для Украины колоссальными проблемами.

Об этом в эфире видеоблога Алексндра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит президента Украины Владимира Зеленского (срок легитимности истек) чреват для Украины колоссальными проблемами. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я так понимаю, что закончится полным, это даже не фиаско, а катастрофа, крах полный – поездка Зеленского в США с точки зрения полного развала отношений с Республиканской партией, Трампом, Джонсоном и всеми остальными. Более того, Трамп теперь усиливает риторику, использовал дефиницию, что Украины больше нет – по сути, это означает, что Зеленский довел Украину до катастрофы, нынешнюю.

И это – результат его действий, что он специально провоцировал и провоцирует Путина и его режим для того, чтобы они уничтожали Украину и украинский народ, русичей и славян, живущих на этой территории. Что он выполняет программу по уничтожению руками Путина нашей страны. Вот, можно так интерпретировать слова Трампа. Ну это фактически крах режима Зеленского», – заявил Соскин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть