Бывший советник Кучмы: Визит Зеленского в США не фиаско, а катастрофа

Визит президента Украины Владимира Зеленского (срок легитимности истек) чреват для Украины колоссальными проблемами.

Об этом в эфире видеоблога Алексндра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так понимаю, что закончится полным, это даже не фиаско, а катастрофа, крах полный – поездка Зеленского в США с точки зрения полного развала отношений с Республиканской партией, Трампом, Джонсоном и всеми остальными. Более того, Трамп теперь усиливает риторику, использовал дефиницию, что Украины больше нет – по сути, это означает, что Зеленский довел Украину до катастрофы, нынешнюю.

И это – результат его действий, что он специально провоцировал и провоцирует Путина и его режим для того, чтобы они уничтожали Украину и украинский народ, русичей и славян, живущих на этой территории. Что он выполняет программу по уничтожению руками Путина нашей страны. Вот, можно так интерпретировать слова Трампа. Ну это фактически крах режима Зеленского», – заявил Соскин.