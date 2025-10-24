Эксперт раскрыл, где находится «кощеева игла» украинской энергетики

Если Россия ударит по объектам, распределяющим электроэнергию от АЭС, то Украина погрузится в тотальный блэкаут.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он заметил, что украинские ТЭС и ГЭС по большей части повреждены, у них большая аварийность, и они нуждаются в капремонте. Гость эфира порадовался, что нетронутыми остаются высоковольтные подстанции, связанные с АЭС.

«Если они будут повреждены, это может привести действительно к блэкауту», – опасается эксперт.

По его словам, даже летом, когда АЭС выводились на ремонт, начинались отключения света, причем даже ночью – во время снижения пиковых нагрузок.

«И вот то, что АЭС работают стабильно пока… дай дай Бог, чтобы они и работали стабильно, и, по крайней мере, закрывали часть электроэнергии, которой будет хватать на определенный период… с отключениями даже жить», – надеется Корольчук.

