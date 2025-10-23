«Есть пробитие»: В Европарламенте выступили от имени нацистов «полка Калиновского»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская озвучила обращение к Европе со стороны белорусских змагаров-наёмников нацистского «полка Калиновского», воюющих в составе ВСУ.

С нацистским воззванием «президентка» выступила с трибуны Европарламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но прежде всего, самое главное – Украина должна победить. Мы восхищаемся Зеленским и мужеством украинского народа. Они сражаются за всех нас. Успех Украины откроет путь для всех наших народов, живущих в тени империи – не только для Беларуси, но и для Армении, Грузии и Молдовы. Мы, белорусы, поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле. Пока мы говорим, добровольцы белорусы из «полка Калиновского» плечом к плечу с украинцами сражаются на передовой», – сказала Тихановская.

Самозванка добавила, что террористы полка даже попросили её озвучить обращение к ЕП.