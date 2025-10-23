«Есть пробитие»: В Европарламенте выступили от имени нацистов «полка Калиновского»

Константин Серпилин.  
23.10.2025 14:38
  Страсбург
Белоруссия, Война, ЕС, Русофобия, Украина


Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская озвучила обращение к Европе со стороны белорусских змагаров-наёмников нацистского «полка Калиновского», воюющих в составе ВСУ.

С нацистским воззванием «президентка» выступила с трибуны Европарламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но прежде всего, самое главное – Украина должна победить. Мы восхищаемся Зеленским и мужеством украинского народа. Они сражаются за всех нас. Успех Украины откроет путь для всех наших народов, живущих в тени империи – не только для Беларуси, но и для Армении, Грузии и Молдовы.

Мы, белорусы, поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле. Пока мы говорим, добровольцы белорусы из «полка Калиновского» плечом к плечу с украинцами сражаются на передовой», – сказала Тихановская.

Самозванка добавила, что террористы полка даже попросили её озвучить обращение к ЕП.

«Не сдавайтесь, Европа! Когда Украина станет сильной, Европа единой, а Россия ослабнет, перемены в Беларуси станут лишь вопросом времени. И эти перемены могут привести к переменам в России. Поэтому дайте Украине всё, что им нужно не только для выживания, но и для победы.

Я призываю вас ослабить Путина санкциями против его нефтяных доходов и конфискацией его активов. Чем слабее становится Россия, тем слабее Лукашенко. …

И я призываю вас смотреть на Беларусь не только как на угрозу, но и как на возможность изменить статус-кво и ослабить присутствие России на вашем восточном фланге. Так что не бойтесь диктаторов. Давайте заставим их бояться», – процитировала Тихановская нацистов под аплодисменты зала.

