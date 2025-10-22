Евросоюз планирует грабеж России, но последствия будут непредсказуемы, – немецкий депутат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

То, что подается европейскими ястребами, как беспроцентный кредит Украине за счет российских активов, на самом деле является грабежом, за которым последуют непредсказуемые последствия.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от Германии Рут Фирмених, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению политика, в итоге ЕС предстанет в виде вора, отпугнет инвесторов, а также поплатится своими активами в России.