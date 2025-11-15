На этой неделе Еврокомиссия не пригласила Грузию на первый форум по вопросам расширения ЕС, так как якобы наблюдается отступление властей от реформ и «демократии». И, оказывается, сделано это по жалобе Киева.

Ситуацию для «ПолитНавигатора» комментирует глава грузинской партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Нет ничего удивительного. Запад давил на грузинские власти, чтобы Тбилиси оказался на стороне Украины. В 2008-м году был первый пример такой попытки устроить войну в подбрюшье России. С Божьей помощью она провалилась, за считанные дни этот конфликт закончился. За последние 3 года накат на Тбилиси со стороны Брюсселя был беспрецедентным. Там взбесились, когда наши власти приняли закон «Об иноагентах». Тысячи людей вывели на улицу против нормы, которая работает в самих США в Западной Европе. Примечательно – тогда вышло на протесты больше людей, чем после парламентских выборов, которые Запад также не признал. Ведь закон об иноагентах затронул их интересы и деньги, которые приходили в Грузию и шли в карманы НПОшников. Ни один цент не был потрачен на нужды страны. Когда-то бывший посол США упрекал нас, что на Грузию потрачено 6 млрд долларов. Но я вас уверяю – на них 30 лет содержались проамериканские молодчики. Поэтому отказ в приглашении – это в первую очередь их реакция на те законы, направленные на защиту страны, которые они не могут переварить.

При чем тут Украина?

Тут нет ничего странного, многие годы англосаксы готовили Грузию и «незалежную» в качестве единой «АнтиРоссии». У них на Украине это получилось, но грузинский народ мудро поступил и решил не ввязываться бойню. А Запад рассчитывал не только взорвать нашу страну, но и в дальнейшем поджечь Северный Кавказ. Очевидно, что Киев сейчас выполняет заказ своих хозяев и шлёт «жалобы». Но власти Грузии находятся в тяжёлой ситуации. ЕС решил их дожать и произвести смену режима. Брюссель шантажирует, что отменит визовую либерализацию. Хотят взбудоражить массы и устроить «мирный» переворот. Они хотят, чтобы правительство назначило досрочные выборы и уверены, что на них победит оппозиция. Но, исходя из рейтингов, убеждён, что, если грузинские власти будут вести правильную политику, то смогут набрать конституционное большинство. И тогда можно будет поменять позорный 78 параграф в Конституции, который обязует нас вступать в НАТО и ЕС. В своё время власти и депутатов вынудили внести этот пункт, потому что был шантаж исключением из SWIFT, прекращением помощи и обрушением национальной валюты.

Может вообще пора прекратить унижаться перед ЕС и так настойчиво лезть туда, куда и не пускают?