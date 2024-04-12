«Израилем нам не быть»: Украина станет похожей на Сектор Газа – Карасёв

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Украина может вести войну очень долго, но тогда она станет похожей на разрушенный, нищий и изолированный Сектор Газа.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается бесконечной войны, если хотим быть Палестиной – то пожалуйста. Там Тису уже колючей проволокой огораживают. Стена-то есть между Газой и Израилем, там тоже колючая проволока. В Израиль – только по паспортам, проверки. Ничего не напоминает? Теперь всем надо будет ходить с военным билетом. Если мы хотим воевать, как Палестина, как Сектор Газа – можем долго воевать. Они воюют более семидесяти лет. Только не думайте, что вы будете Израилем. Израилем будет Северо-Восток», – возмутился Карасев.

«Для того, чтобы быть Израилем, надо много чего иметь. Во-вторых, не иметь такого врага, как Россия. Она большая, ресурсная, с атомным оружием, с запуском ракет. Мы можем только, как палестинцы, дронами обстреливать НПЗ. А они в ответ будут ракетами. 100% генерации «Центрэнерго» уже нет. И они потихоньку добивают всю нашу неатомную энергетику, и три атомные станции у нас осталось. Я даже не исключаю, что все эти провокации вокруг ЗАЭС – это чтобы найти казус белли, и потом уже начинать уничтожать нашу атомную генерацию», – добавил он.