«Израилем нам не быть»: Украина станет похожей на Сектор Газа – Карасёв

Вадим Москаленко.  
12.04.2024 16:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 908
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина может вести войну очень долго, но тогда она станет похожей на разрушенный, нищий и изолированный Сектор Газа.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может вести войну очень долго, но тогда она станет похожей на разрушенный, нищий...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Что касается бесконечной войны, если хотим быть Палестиной – то пожалуйста. Там Тису уже колючей проволокой огораживают. Стена-то есть между Газой и Израилем, там тоже колючая проволока.

В Израиль – только по паспортам, проверки. Ничего не напоминает? Теперь всем надо будет ходить с военным билетом. Если мы хотим воевать, как Палестина, как Сектор Газа – можем долго воевать. Они воюют более семидесяти лет. Только не думайте, что вы будете Израилем. Израилем будет Северо-Восток», – возмутился Карасев.

«Для того, чтобы быть Израилем, надо много чего иметь. Во-вторых, не иметь такого врага, как Россия. Она большая, ресурсная, с атомным оружием, с запуском ракет.

Мы можем только, как палестинцы, дронами обстреливать НПЗ. А они в ответ будут ракетами. 100% генерации «Центрэнерго» уже нет. И они потихоньку добивают всю нашу неатомную энергетику, и три атомные станции у нас осталось. Я даже не исключаю, что все эти провокации вокруг ЗАЭС – это чтобы найти казус белли, и потом уже начинать уничтожать нашу атомную генерацию», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть