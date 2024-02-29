Карасёв ухватился за спасительную версию – зачем Россия идет в наступление

Россия давит на Украину военными методами, чтобы склонить ее и Запад к переговорам.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Эксперт отмечает, что при этом активизировались разные миротворческие треки, которые также будут работать на эти цели.

«Мне кажется, что задача Путина сейчас, поэтому он и ведет себя так, – это давить на линии фронта, но склонять всех к переговорам: Байдена, Украину, Запад в целом. Сейчас китайский товарищ проедет по Москве, по Берлину, в Киеве будет этот спецпредставитель по мирному урегулированию, сейчас что-то было в Саудовской Аравии, какой-то был коннекшен. Либо непрямой, через посредника, кронпринца Бин Салмана, но какие-то идут.

Одновременно идут военные – ну, как всегда, военное давление, а тут дипломатия: «Мы вам – руку, садитесь за стол переговоров», – рассуждал Карасев.