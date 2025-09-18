Нацист из «Азова»: в Европе пора покончить с демократией и ввести цензуру, как на Украине

Вадим Москаленко.  
18.09.2025 12:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 288
 
Дзен, ЕС, Политические репрессии, Украина, Цензура


В странах ЕС должна быть запрещена деятельность политиков, которые призывают к налаживанию отношений с Россией.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ подполковник ВСУ Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заговорили о бесполётной зоне, Румыния отвергла идею, боясь конфронтации. Насколько эта идея может стать реальностью?» – спросила ведущая.

«Может, если целый ряд европейских стран перестанут играться с пророссийскими политиками, которые активно работают в этих государствах. Любая пророссийская риторика вообще должна быть запрещена, потому что она несёт непосредственную угрозу существованию этих стран», – сказал Жорин.

«А потом мы начинаем слышать, что не такие же плохие нефть и газ, и трубопровод мог бы быть, что не надо им запрещать к нам прилетать. Россия очень много вкладывает в своё лобби в Евросоюзе, и это сильно шатает его. Им нужно просто перестать с этим играться», – добавил нацист.

