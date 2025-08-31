Нацистская месть за вурдалака Парубия обрушится на УПЦ – униаты уже подняли вой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как Парубий отправился на нижние этажи ада, заверещали и активно заворошились его подельники-униаты. Те самые, у которых в традициях скидывать рясы и брать топоры для убийства мирных стариков, женщин и детей, как в Волынской резне.

Посему неудивительно, что столь оплакиваемый ими вурдалак со справкой организовал расстрелы на «Евромайдане» и «Одесскую Хатынь». Все традиционно. Неудивительно также, что для них он почти «святой».

Отпевать кровавого экс-спикера ВР будут во львовском соборе Святого Юра. Это главный греко-католический храм в рассаднике бандеровщины. Стоит на месте православного монастыря 13 в. (Галиция изначально была православной), уничтоженного польским королём. Может, и закопают там же.

Тем большим кощунством выглядит операция, которой похвастался местный «митрополит» Рудик. Он заявил, что в Юра поместят мощи Преподобных Печерских отцов из Киево-Печерской Лавры. Так, мол, будет выглядеть «разрыв с наследием РПЦ – КГБ – ФСБ и вообще с «русским миром»…это символ окончательного, духовного единения украинцев… Львов всегда был форпостом украинской нации против темных орд с востока».

А пахан УГКЦ Шевчук изрек, что убийство Парубия – «дерзкое преступление, направленное против украинского народа и нашей государственности… Его служение Украине и жертвенность являются примером для подражания».

«Насчет «жертвенности» – это верно, – говорит наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Жертв после себя он оставил очень много. И даже своей смертью принес зло. Вы посмотрите, как взбеленились его соратнички, как они накинулись на УПЦ. Что касается подражания – о, да. Подражают ему многие «однодумци». В том числе, головорезы из «Азова» и ВСУ. Они уже орут, что готовы идти отбирать храмы УПЦ, а наших батюшек и прихожан бросать в тюрьмы. Так недавно заявил Кротевич, один из «азовских» командиров… А вообще картина такая: смерть Парубия пришлась кстати для врагов Церкви. Не удивлюсь, если будет объявлено, что убийца – прихожанин УПЦ, желавший помешать процессу «духовного единения»…».

Действительно, ПЦУ и УГКЦ все теснее сжимают объятья. Новейший факт – проведение в том же Львове шефом ПЦУ Думенко литии (маленькой панихиды) все по тому же Парубию (при этом Епифан выразил надежду на наказание убийц). Фанарский выкормыш «запамятовал» что, согласно канонам, духовенство не должно в храме возносить молитвы об иноверцах – ни заздравные, ни заупокойные. Равно как и молиться с теми. Но священные каноны для расстриг не указ.

«Они друг на друга похожи, «как две туфли с одной кожи», как в старой блатной песне пелось, – продолжает Олег. – Униат Парубий «осчастливил» Украину «томосом», за что получил от Фанарского вора награду. А принявший его Думенко возглавил ПЦУ. Вот и «единение» – точнее, безнравственное совокупление еретиков…».

Сам Парубий так изгалялся:

«Мы начали распространять лозунги о том, что Православная Церковь в Украине должна быть независимой от Москвы еще в начале 90-х, еще только приобретая, борясь за государственную независимость… В апреле 2016 года я стал Председателем Верховной Рады, сразу совместно с единомышленниками мы начали обсуждать стратегию объединения Православия в Украине и получения Автокефалии для Единой Поместной Православной Церкви в Украине».

«Да, действительно, поставщиком «томоса» является не столько Порошенко, сколько Парубий, – подтверждает Олег. – Он выполнял задачу Запада: уничтожить УПЦ, а ее остатки слить с УГКЦ и ПЦУ и передать Ватикану».

И, наконец, еще пазлы в мерзкую мозаику. Глава ГЭСС Еленский отправил в суд «экспертизу» о том, что УПЦ «аффилирована с РПЦ». И значит, ее нужно поставить вне закона и отобрать все имущество.

«Эксперт» ГЭСС – одиозный блогер Черноморец – злорадно посоветовал 6 млн верующих УПЦ «отправляться в подвалы и катакомбы». А национал-радикалы всех мастей уже готовятся к погромам. Мстить за «сакральную жертву», типа убиенную «агентами ФСБ».