Владимир Зеленский виновен в неудаче украинского контрнаступления в 2023 году.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замком ССО ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание, что тг-каналы, связанные с Банковой, начали рассказывать о неудачах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, провалившего контрнаступление на Запорожском направлении в 2023 году, и противопоставлять ему нынешнего главкома Александра Сырского, якобы проводящего успешное контрнаступление на Добропольском направлении.

Генерал уверен, что это продолжающаяся не первый год кампания по дискредитации Залужного.

По словам Кривоноса, власть пытается «из небольшой мухи раздуть большого зеленого слона».

«Это абсолютно разные операции и абсолютно разная нагрузка, что касается количества сил и средств. Я уже не говорю о подготовке и снабжении. Лучше бы они вспомнили тогда, как они же сорвали наступательную операцию Залужного решением президента, сняв часть сил, средств, которые были предусмотрены для использования на Запорожском направлении – и перебросить в Бахмутскую мясорубку, где они были системно уничтожены и забыты», – подчеркнул Кривонос.

Напомним, что со стороны ВСУ Артемовской (Бахмутской) операцией, в которой им противостояла ЧВК «Вагнер», командовал Сырский.