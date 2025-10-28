«Пока хозяева не договорятся» – украинцев готовят к тому, что война для них не кончится
Украина будет продолжать антироссийскую войну до тех пор, пока это остаётся выгодным её западным хозяевам.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наступил очевидный кризис мировой системы безопасности. Как бы уже ни развивалась война, какие бы технологии мы ни получали, этот кризис неминуем, и точку невозврата он прошёл после российской-украинской войны.
Стало понятно, что всё, что изобрело человечество для остановки войн после Второй мировой, оно не работает. Ни одного эффективного инструмента нет», – сказала Маляр.
«Поэтому война закончится тогда, когда основные геополитические игроки определятся со своими новыми ролями в мировой расстановке сил. Пока они не определятся, будет продолжаться война, более или менее интенсивная. Может быть даже заморозка.
Но пока основные игроки не определятся, и не займут безопасные для них зоны влияния, война не закончится», – подытожила она.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: