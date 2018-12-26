Порошенко объявил об окончании военного положения и усилении ВСУ

26.12.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине закончился срок действия военного положения, введенного 26 ноября этого года в части областей бывшей советской республики под предлогом «угрозы агрессии России». Решение о завершении специального режима было принято сегодня, заявил во время заседания Совбеза Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Порошенко уточнил, что «угроза» со стороны России никуда не пропала, но продлевать военное положение нет смысла из-за грядущих выборов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Никуда не делась российская угроза и, возможно, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить это военное положение», – заявил Порошенко.

При этом, он объявил, что за время действия ВП украинская армия значительно усилилась: «Абсолютно в другом измерении находятся сейчас оборонные возможности украинских Вооруженных Сил и других подразделений сектора обороны и безопасности. Проведена огромная работа по передислокации, по сокращению сроков боевого слаживания, по доукомплектации за счет резервов первой очереди, по поставке в войска нового вооружения, модернизированного вооружения и военной техники».