«Повреждения значительные»: на Украине вновь прилеты по энергетике

Игорь Шкапа.  
29.10.2025 11:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 918
 
126 российских беспилотников атаковали сегодня ночью Украине. Вновь поражены объекты энергетики.

По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано 32 попадания на 10 локациях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Принадлежащая олигарху Ринату Ахметову компания ДТЭК жалуется на серьезыне повреждения в Одесской области.

«Ночью Россия нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в резервные линии там, где это технически возможно, и вернули свет 7 тысячам семей», – сообщают в компании.

При этом почти 27 тысяч домов остаются без света.

«Повреждения значительные. Ремонт потребует времени», – признают в ДТЭК.

Тг-канал «Типичная Одесса» уточняет, что без света остался Котовск (Подольск).

«Местные власти официально этого не подтверждали, но в своих соцсетях они публикуют адреса «пунктов несокрушимости», а также анонсируют отключение воды и призывают сделать ее запас. Также паблики пишут о задержке поездов из Подольска», – пишет «Типичная Одесса»

Кроме того, в соцетях появились кадры пожара в Чугуеве Харьковской области.

«Враг атаковал г. Чугуев беспилотниками. В результате обстрела БпЛА получило повреждения гражданское предприятие. Вспыхнул пожар», – отчитался гауляйтер области Олег Синегубов.

