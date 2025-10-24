Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В 2022 году президенту Украины Владимиру Зеленскому [ныне утратившему легитимность] следовало осознать, что ставка на поражение России не сработает.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая заметила, что Зеленский уже в 2023-м после провала контрнаступления должен был сделать вывод о бесперспективности продолжения войны.

«Было ясно уже в том же году, когда Россия начала мобилизацию осенью 22-го. Вот тогда уже всё стало ясно», – возразил экс-советник ОП.

Обиженная Латынина попросила не придираться к словам.

«Нет, это ключевой фактор, – возразил Арестович. – Стало ясно всё гораздо раньше. Путин летом-осенью 22-го принял пять стратегических решений, которые полностью поменяли характер и перспективы войны. И всё стало ясно уже тогда», – считает Арестович.

Какие именно пять стратегических решений принял Путин, Арестович не уточнил. Из контекста следует, что к таковым он относит объявленную Россией в 2022 году частичную мобилизацию. Кроме того, можно предположить, что подразумевается и включение новых регионов в состав РФ.