Реакция России на дальнобойные ракеты будет безграничной – от «Орешника» до ЯО – Кедми
Ответ России на удар по своей территории американскими ракетами «Томагавк» или подобными европейскими разработками, которых пока не предвидится, может быть неограниченным.
Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Кедми подчеркнул, что наземных пусковых установок для «Томагавк» нет в Европе, а передавать Украине корабли, оснащенные этими ракетами, никто не собирается. Европейские же аналоги по факту не существуют.
«Если речь идёт о том, что Европа может предоставить другие ракеты, не «Томагавк»… Нет у Европы подобных ракет, которые могут поразить более глубокие объекты на территории России.
Я не помню, поставляли ли Storm Shadow, которому можно увеличить радиус действия еще на несколько сотен километров», – отметил он.
«Но какой ответ может быть у России? Какой угодно, тут я не собираюсь гадать. Возможности России после этого, они абсолютно не ограничены. И она может делать, что она захочет. От применения «Орешника» до применения тактического ядерного оружия. Что она захочет, я не знаю.
Это будет относиться к тому, как Россия это будет рассматривать – это первый шаг начала войны России с Европой или можно еще поиграться, ударив их по рукам, но не переходя к войне. От этого будет зависеть. Любой вариант, он приемлемый, доходя до тактического ядерного оружия», – заключил Кедми.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: