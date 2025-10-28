Реакция России на дальнобойные ракеты будет безграничной – от «Орешника» до ЯО – Кедми

Анатолий Лапин.  
28.10.2025 16:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 291
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Ответ России на удар по своей территории американскими ракетами «Томагавк» или подобными европейскими разработками, которых пока не предвидится, может быть неограниченным.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кедми подчеркнул, что наземных пусковых установок для «Томагавк» нет в Европе, а передавать Украине корабли, оснащенные этими ракетами, никто не собирается. Европейские же аналоги по факту не существуют.

«Если речь идёт о том, что Европа может предоставить другие ракеты, не «Томагавк»… Нет у Европы подобных ракет, которые могут поразить более глубокие объекты на территории России.

Я не помню, поставляли ли Storm Shadow, которому можно увеличить радиус действия еще на несколько сотен километров», – отметил он.

«Но какой ответ может быть у России? Какой угодно, тут я не собираюсь гадать. Возможности России после этого, они абсолютно не ограничены. И она может делать, что она захочет. От применения «Орешника» до применения тактического ядерного оружия. Что она захочет, я не знаю.

Это будет относиться к тому, как Россия это будет рассматривать – это первый шаг начала войны России с Европой или можно еще поиграться, ударив их по рукам, но не переходя к войне. От этого будет зависеть. Любой вариант, он приемлемый, доходя до тактического ядерного оружия», – заключил Кедми.

