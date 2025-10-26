Сладков: Благодарен Генштабу, что признали слабость. Под Киев вернёмся уже совсем по-другому

Отступление российских войск из-под Киева весной 2022 года можно сравнить с выводом американских войск из Афганистана, считает военкор Александр Сладков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы очень быстро оказались под Киевом – через 2 часа после начала войны. Потеряли 1 вертолет, а высадили целую бригаду спецназа. Но я благодарен Генштабу и руководству страны, что признали слабость наших прогнозов и ушли. Как и ушли из Херсона. Вижу в этом силу. Ведь американцев тоже обвиняли в слабости, когда уходили из Афганистана. Американцы наплевали на чужое мнение и сделали, что нужно Америке, а не то, что нужно для высокого статуса, наверное, мнимого. Так же и мы – признали слабость и ушли. Тем не менее, мы будем под Киевом. Если такая задача будет поставлена – мы будем уже совсем по-другому», – сказал Сладков в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном.

Военкор похвалил украинцев за оборону Киева.

«Позволю себе иметь свою точку зрения. Она, возможно, отличается от государственной. Украина сделала все очень грамотно. Украинские генералы поступили классически в ходе отражения атаки на Киев. Если бы они допустили большие жертвы русских на киевском направлении, мы вынуждены были бы начать сразу большую войну. Путин прав, говоря о том, что «мы еще не начинали». Если бы мы имели там большие потери, нам пришлось бы начать. Великолепно построили свои действия при защите Киева украинцы… Мы вынуждены были оттуда уйти».

Сладков считает, что задачи СВО будут выполнены.