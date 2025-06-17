«То, что Зеленский здесь, это невероятный скандал!»: визит из Киева расколол Австрию

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Австрийское издание Heute пишет о реакции местных активистов на визит в Вену Владимира Зеленского, ради кортежа которого даже перекрыли движение автотранспорта в центре австрийскрй столицы.

Сообщается, что австрийские политактивисты объявили о двух митингах: один из которых в поддержку Украины, а другой – против визита Зеленского.

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Противники визита киевского гостя собрались на площади Марии-Терезии (между Художественно-историческим и Музеем естествознания).

«То, что Зеленский сегодня здесь, это невероятный скандал!», — заявляет участник протестного митинга, которого цитирует газета. Он считает визит Владимира Зеленского провокацией.

«Мы выступаем против одностороннего приглашения Зеленского. Это не соответствует нашему представлению о нейтралитете. Австрия должна проводить более активную мирную политику, а это значит — сажать за стол переговоров обе стороны», — говорит австриец Петар.

«Мы больше не хотим дарить Зеленскому ничего. Он приезжает в Европу только клянчить», — считает Альфред, стоящий с флагом с надписью «За мир во всём мире».

С другой стороны — прямо перед внешними воротами Хофбурга — стояли сторонники Зеленского:

«Мы пришли, чтобы поддержать Украину и дать президенту Зеленскому почувствовать, что он здесь желанный гость, потому что я считаю это важным — и в наших собственных интересах», — объясняет Маргит.

«Я рада визиту президента и очень надеюсь, что гуманитарная помощь будет расширена. Австрия вполне может делать больше, чем делает сейчас», — считает Сабина.

Она отвечает критикам: «Я этого не понимаю — ведь когда-то и Владимира Путина, после Крыма, здесь встречали с распростёртыми объятиями».

Издание напоминает, что на данный момент Австрия выделила Украине 327 миллионов евро федеральной помощи.

В целом, визит Зеленского был довольно скандален. Уже упомянутое издание Heute , описывая подробности встречи президента Украины с австрийским коллегой Ван дер Белленом, пишет, что Зеленский «допустил оплошность», оставив свою жену под дождем.

«Украинский президент вышел из своего BMW и направился прямо по красному ковру к Ван дер Беллену. Его супруга Елена Зеленская осталась одна и была вынуждена без посторонней помощи идти под дождем в зеленом брючном костюме и туфлях на каблуках», -говорится в публикации.

Сам же Зеленский попросил австрийского президента ван дер Беллена посодействовать экстрадиции “бывших украинских чиновников и олигархов”.